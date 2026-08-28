В Электростали досрочно ввели в эксплуатацию канализационный коллектор

28 августа 2026, 14:41

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Участок канализационного коллектора, отремонтированный с опережением графика, ввели в эксплуатацию в Электростали. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Изначально участок, расположенный на улицах Тевосяна и Чернышевского, планировалось запустить в работу в 2027 году. Но подрядчики справились с задачей на несколько месяцев раньше.





«Вопрос с участком по улице Тевосяна, где просаживался и вымывался в коллектор грунт, долго был актуальным, об этой проблеме знали. Поэтому все силы и средства Мособлводоканала и проектного офиса министерства направили на то, чтобы завершить работы максимально оперативно. Положительные изменения почувствовали 36 тысяч человек», — сказал глава МинЖКХ региона Кирилл Григорьев.