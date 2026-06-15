На десяти дорогах Подмосковья убрали граффити и рекламу с остановок и знаков
Нелегальную рекламу и вандальные надписи убрали специалисты Мосавтодора с остановочных павильонов и знаков на десяти региональных дорогах в восьми округах Московской области на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы проводились в городах и малых населённых пунктах.
«Дорожные знаки очистили от рекламы и граффити на проспекте Мира и Московской улице во Фрязине, в квартале Свистуха в Химках, на Аэропортовской улице в Лобне, а также на Вифанской улице и проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде», — говорится в сообщении.Остановки общественного транспорта привели в порядок в поселке Голубое под Солнечногорском, на 47-м километре Каширского шоссе в Домодедове, на Заводской улице в Ивантеевке и на Егорьевском шоссе в деревне Осеченки Раменского округа.