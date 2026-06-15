Загруженность подмосковных дорог утром 15 июня составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на 14 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Новорижское, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах в Подмосковье сегодня утром насчитали около 1,2 млн машин. Это на 13% больше, чем в среднем в прошлом месяце.