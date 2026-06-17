На десяти дорогах Подмосковья восстановили искусственные неровности

17 июня 2026, 12:33

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Искусственные неровности отремонтировали и восстановили на десяти региональных дорогах в восьми округах Московской области специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Неровности устанавливают для принудительного снижения скорости в потенциально опасных местах, например, на нерегулируемых перекрёстках, а также рядом со школами, детсадами, поликлиниками и другими объектами социальной инфраструктуры.





«В городской черте ремонтные работы провели на улицах Академика Доллежаля и Высотная в Подольске, на улице Астахова в Коломне, на Стеклозаводской улице в Солнечногорске, на улице Кирова в Красногорске, на Октябрьской улице в Пушкине, на Советской улице в балашихинском микрорайоне Железнодорожный и на Московской улице во Фрязине», — говорится в сообщении.