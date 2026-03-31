На десяти подмосковных дорогах отремонтировали ограждения
Металлические барьерные, перильные и тросовые ограждения отремонтировали специалисты Мосавтодора на десяти региональных дорогах в девяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Барьерные ограждение снижают риск съезда с дороги, тросовые — разделяют транспортные потоки, а перильные не дают пассажирам выйти на проезжую часть, а машинам — выехать на тротуар.
«Работы провели на Дзержинском шоссе у микрорайона Ковровый в Котельниках, на проспекте Мира во Фрязине, на улице Хлебозаводской в Ивантеевке, на улице М.К. Тихонравова в Королёве, на Олимпийском проспекте в Мытищах и на улице Ново-Никольской в Красногорске», — говорится в сообщении.Кроме того, ограждения починили на двух локациях в Раменском округе — на Шоссейной улице в селе Михайловская Слобода и на Северном шоссе в Западном районе окружного центра, а также на дороге в селе Михалёво округа Воскресенск и на Магистральной улице в селе Рождествено Рузского округа.