На десяти подмосковных дорогах отремонтировали ограждения

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Металлические барьерные, перильные и тросовые ограждения отремонтировали специалисты Мосавтодора на десяти региональных дорогах в девяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Барьерные ограждение снижают риск съезда с дороги, тросовые — разделяют транспортные потоки, а перильные не дают пассажирам выйти на проезжую часть, а машинам — выехать на тротуар.





«Работы провели на Дзержинском шоссе у микрорайона Ковровый в Котельниках, на проспекте Мира во Фрязине, на улице Хлебозаводской в Ивантеевке, на улице М.К. Тихонравова в Королёве, на Олимпийском проспекте в Мытищах и на улице Ново-Никольской в Красногорске», — говорится в сообщении.