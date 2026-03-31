В Подмосковье в начале года произвели 19% мяса птицы от общего объёма в ЦФО

31 марта 2026, 17:07

В Подмосковье в январе и феврале этого года объём производства охлаждённого мяса птицы превысил 45 000 тонн. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Это более 19% общего объёма производства подобной продукции в Центральном федеральном округе и 7% общероссийского объёма.

«Высокий уровень производства соответствует спросу жителей региона. За первые два месяца 2026 года они приобрели более 26 500 тонн мяса птицы. Покупатели предпочитают товары подмосковных предприятий, которые предлагают высокое качество и широкий ассортимент продукции, включая специализированные линейки для детского питания. Среди местных предприятий отрасли – «Элинар-Бройлер», «Куриное Царство», «Шульгино» и «Богородские деликатесы», – рассказали в региональном Минсельхозпроде.