В Подмосковье с начала года обработали 76,5 тыс. кубометров зернохранилищ
Специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Москве и Московской области провели санитарную обработку объектов агропромышленного комплекса региона. С января текущего года обработано 76,5 тысячи кубометров элеваторов, зернохранилищ, складских и производственных помещений, а также обеззаражено более 17,5 тысячи тонн подкарантинной продукции, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Мероприятия направлены на сохранение урожая и обеспечение безопасности сельхозпродукции. Санобработка позволяет предотвратить порчу зерна, овощей и других культур, которые в дальнейшем идут на переработку, уничтожить насекомых-вредителей, а также возбудителей инфекционных и бактериальных заболеваний.
Для этого применяются современные препараты широкого спектра действия, что сводит к минимуму риск порчи продукции. Работы проведены в нескольких муниципалитетах: Зарайске, Луховицах, Кашире, Серебряных Прудах, Долгопрудном, Раменском и Орехово-Зуевском округе.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что регион продолжает наращивать мощности для хранения урожая. В Луховицах компания «СПК им. Ленина» ведет строительство второй и третьей очередей хранилища, что увеличит его общую вместимость на 24 тысячи тонн — до 42 тысяч тонн.
В Дмитровском округе планируется ввод трех картофелехранилищ по 3 тысячи тонн каждое, инвестором выступает АО «Агрофирма «Бунятино». Развитие инфраструктуры хранения, подчеркнули в ведомстве, способствует сохранению урожая и укреплению продовольственной безопасности.
