В мессенджере MAX появились цифровые помощники для жителей Подмосковья
Для жителей Московской области в национальном мессенджере MAX теперь доступны региональные цифровые сервисы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Так, чат-бот «МФЦ Московской области» поможет получить консультацию по услугам, графику работы офисов, даст сведения о статусе заявления, предложит вакансии в центрах «Мои Документы».
Цифровой помощник «Денис: Медицина Подмосковья» – это робот-оператор по вопросам здравоохранения. С его помощью можно записаться к врачу, на диспансеризацию, вакцинацию, вызвать специалиста на дом.
Чат-бот «Предприниматель Подмосковья» проконсультирует представителей бизнеса по мерам поддержки, услугам и развитии предпринимательства в регионе.
Цифровой консультант «Мы рядом» ответит на вопросы о выплатах участникам спецоперации и льготах для ветеранов боевых действий.
Чат-бот «Плановые отключения МО» проинформирует о временной приостановке коммунальных услуг и сроках проведения работ.
Чат-бот «Активное долголетие МО» расскажет о программах проекта, поможет записаться на занятия, узнать расписание.
С чат-ботом «Поиск питомцев» можно узнать о пропаже домашнего животного и помочь в поисках.
