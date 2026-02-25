Достижения.рф

В мессенджере MAX появились цифровые помощники для жителей Подмосковья

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Для жителей Московской области в национальном мессенджере MAX теперь доступны региональные цифровые сервисы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.



Так, чат-бот «МФЦ Московской области» поможет получить консультацию по услугам, графику работы офисов, даст сведения о статусе заявления, предложит вакансии в центрах «Мои Документы».

Цифровой помощник «Денис: Медицина Подмосковья» – это робот-оператор по вопросам здравоохранения. С его помощью можно записаться к врачу, на диспансеризацию, вакцинацию, вызвать специалиста на дом.

Чат-бот «Предприниматель Подмосковья» проконсультирует представителей бизнеса по мерам поддержки, услугам и развитии предпринимательства в регионе.

Цифровой консультант «Мы рядом» ответит на вопросы о выплатах участникам спецоперации и льготах для ветеранов боевых действий.

Чат-бот «Плановые отключения МО» проинформирует о временной приостановке коммунальных услуг и сроках проведения работ.

Чат-бот «Активное долголетие МО» расскажет о программах проекта, поможет записаться на занятия, узнать расписание.

С чат-ботом «Поиск питомцев» можно узнать о пропаже домашнего животного и помочь в поисках.

Лора Луганская

