В Подмосковье произвели 7 700 тонн замороженных овощей
В Подмосковье с начала года выпустили 7 700 тонн замороженных овощей и грибов. Производители нарастили объемы на фоне роста спроса: с началом религиозного поста многие жители региона чаще выбирают растительные продукты. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.
Замороженные овощи и грибы — удобный вариант для постного меню. Производители используют современные технологии быстрой заморозки, которые помогают сохранить вкус и витаминный состав продукции.
По итогам 2025 года Московская область заняла заметную долю рынка. Регион обеспечил более 15,9% всего объема производства замороженных овощей и грибов в Центральном федеральном округе и 6,6% — в общероссийском масштабе.
Основной вклад внесли крупные предприятия отрасли: ООО ОП «Морозко», ООО «ПК «ЮЖ» и ООО «Русская овощная компания». Компании модернизируют линии, контролируют качество сырья и выпускают продукцию, которая сохраняет питательные свойства свежих овощей.
В регионе продолжают развивать овощеводство и переработку. Подмосковье поддерживает сельхозпроизводителей, обновляет мощности и расширяет ассортимент. Это помогает укреплять продовольственную безопасность и обеспечивать жителей доступной продукцией.
