В Подмосковье произвели 7 700 тонн замороженных овощей

25 февраля 2026, 11:29

оригинал Фото: iStock/Qwart

В Подмосковье с начала года выпустили 7 700 тонн замороженных овощей и грибов. Производители нарастили объемы на фоне роста спроса: с началом религиозного поста многие жители региона чаще выбирают растительные продукты. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.