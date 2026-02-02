На десяти подмосковных дорогах починили освещение
Линии освещения отремонтировали специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в десяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Ремонт провели в рамках работ по зимнему содержанию автодорог.
«Освещение починили, в частности, на трёх шоссе: Леоновском в балашихинском микрорайоне Кучино, 34-м километре Кашиского шоссе в Ленинском округе и на четвёртом километре Осташковского шоссе в Мытищах», — говорится в сообщении.Кроме того, уличные фонари привели в порядок на Западном объезде Сергиева Посада, на дороге в домодедовском селе Ям, на улице 11 Сапёров в красногорском посёлке Нахабино, на улице Центральная в селе Октябрьское под Коломной, на Первомайской улице в городе Ивантеевка Пушкинского округа, на улице Хлебникова в Егорьевске и на проспекте Пацаева в Долгопрудном.