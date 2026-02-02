В лесу под Воскресенском спасли двух заблудившихся мужчин

02 февраля 2026, 12:12

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Двое мужчин заблудились в лесу у посёлка Фосфоритный округа Воскресенск, их разыскали работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





За помощью в единую службу спасения «Система-112» мужчины обратились вечером 1 февраля. Температура воздуха в это время уже опустилась до -20ºС.





«Спасатели оперативно прибыли к месту поиска. Они связались по телефону с потерявшимися, и тем смогли описать свой приблизительный маршрут. Это сократило зону поиска», — говорится в сообщении.