В лесу под Воскресенском спасли двух заблудившихся мужчин
Двое мужчин заблудились в лесу у посёлка Фосфоритный округа Воскресенск, их разыскали работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
За помощью в единую службу спасения «Система-112» мужчины обратились вечером 1 февраля. Температура воздуха в это время уже опустилась до -20ºС.
«Спасатели оперативно прибыли к месту поиска. Они связались по телефону с потерявшимися, и тем смогли описать свой приблизительный маршрут. Это сократило зону поиска», — говорится в сообщении.Когда мужчин нашли, они были сильно замёрзшими. Один из них не мог идти самостоятельно, поэтому его на носилках вынесли к машине скорой помощи. Обоих «потеряшек» передали медикам для госпитализации. Предварительно у них диагностировали переохлаждение.