В Балашихе отремонтируют спортивно-оздоровительный комплекс «Керамик»

11 сентября 2025, 11:58

оригинал Фото: медиасток.рф

Капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Керамик» планируют провести в Балашихе. В настоящее время подряд на работы выставлен на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и отремонтировать спортивно-оздоровительный комплекс «Керамик», в состав которого входит здание бассейна площадью более 1,2 тыс. квадратных метров, футбольное поле площадью 10 тысяч квадратных метров, а также хоккейная, баскетбольная и волейбольная площадки», — говорится в сообщении.