На участке трассы М-3 «Украина» в Наро-Фоминске временно перекроют проезд

11 сентября 2025, 12:40

оригинал Фото: istockphoto.com/Semen Salivanchuk

Схему движения на участке трассы М-3 «Украина» с 73 по 84 километр на территории Наро-Фоминского городского округа временно изменят в ночь на 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на госкомпанию «Автодор».





Изменения связаны с монтажом пролётных строений надземных пешеходных переходов на 79-м и 82-м километрах трассы.





«На период с 23:00 11 сентября до 05:00 12 сентября на указанном участке будет перекрыт проезд в сторону Калуги. Движение по направлению к Москве останется без изменений», — говорится в сообщении.