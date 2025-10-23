На десяти региональных дорогах Подмосковья починили освещение
Линии наружного освещения отремонтировали специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в десяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Ремонтные работы провели на семи локациях в городской черте и в трёх малых населённых пунктах.
«В городах освещение починили на улице Ленина в Подольске, Центральной улице в Пушкине, на проспекте Пацаева в Долгопрудном, на Новомилетском шоссе в Балашихе, на Рязанской улице в Егорьевске, на улице Колхозная в Ступине и на Обуховской улице в Солнечногорске», — говорится в сообщении.Фонари также отремонтировали на 33-м километре Каширского шоссе в деревне Горки Ленинского округа, на Рогачёвском шоссе в дмитровской деревне Удино и на Тарасовской улице в мытищинской деревне Коргашино.