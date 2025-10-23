На десяти региональных дорогах Подмосковья починили освещение

23 октября 2025, 16:29

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Линии наружного освещения отремонтировали специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в десяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Ремонтные работы провели на семи локациях в городской черте и в трёх малых населённых пунктах.





«В городах освещение починили на улице Ленина в Подольске, Центральной улице в Пушкине, на проспекте Пацаева в Долгопрудном, на Новомилетском шоссе в Балашихе, на Рязанской улице в Егорьевске, на улице Колхозная в Ступине и на Обуховской улице в Солнечногорске», — говорится в сообщении.