В подмосковной Кашире строят новый жилой квартал с соц инфраструктурой

23 октября 2025, 16:02

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Кашира

В Кашире начали строительство современного жилого квартала. Это новый микрорайон на пересечении Каширского шоссе и улицы Путейской. Глава округа Роман Пичугин лично проверил, как идут работы, рассказали в Администрации городского округа.