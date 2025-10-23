В подмосковной Кашире строят новый жилой квартал с соц инфраструктурой
В Кашире начали строительство современного жилого квартала. Это новый микрорайон на пересечении Каширского шоссе и улицы Путейской. Глава округа Роман Пичугин лично проверил, как идут работы, рассказали в Администрации городского округа.
Проект включает не только многоэтажные дома, но и всю необходимую инфраструктуру: детский сад, современную школу, поликлинику и спортивно-оздоровительный комплекс. Общая площадь жилья составит около 180 000 квадратных метров — здесь смогут получить квартиры тысячи каширских семей.
Разработчики предлагают назвать новый квартал в честь исторической местности, а улицы — именами героев-жителей округа. Застройщик также расселит часть аварийных домов.
Сейчас специалисты проектируют первую очередь — три жилых корпуса. Работы на площадке идут ежедневно. Новый квартал станет важным шагом в развитии Каширы и создаст комфортную, современную городскую среду для жизни.
Читайте также: