В Подмосковье открыли более 137 000 м² новых торговых площадей

23 октября 2025, 14:57

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

По итогам первых трёх кварталов 2025 года в Московской области ввели в эксплуатацию свыше 137 600 квадратных метров современных торговых объектов, сообщили в подмосковном Минсельхозе.