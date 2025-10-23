В Подмосковье открыли более 137 000 м² новых торговых площадей
По итогам первых трёх кварталов 2025 года в Московской области ввели в эксплуатацию свыше 137 600 квадратных метров современных торговых объектов, сообщили в подмосковном Минсельхозе.
Здесь есть и торговые залы, и оборудованные парковки. Покупателям предоставляют широкий спектр дополнительных услуг.
Лидерами по вводу торговых площадей стали Балашиха, Истра, Домодедово и Красногорск. В Балашихе открыли крупный торговый центр площадью 21 700 м² и супермаркет «Лента» — 1 500 м². В Истре запустили семь магазинов «Пятерочка», семь — «Чижик» и три — «Магнит». В Домодедово построили Авто Центр «Камаз», магазин «Архидом» и торговый центр ООО «СТАРТ». В Красногорске открыли магазины «Пятерочка», «Магнит» и «Спортмастер». Всего новые объекты создали более 400 рабочих мест.
