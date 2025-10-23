Сельские старосты Подмосковья отмечают профессиональный праздник

23 октября 2025, 14:36

оригинал

23 октября в Московской области отмечают праздник сельских старост. Закон об учреждении даты приняла Мособлдума 18 мая 2023 года. Сегодня в регионе работают более 3 000 старост, особенно много их в Сергиево-Посадском, Истре, Клину, Наро-Фоминском, Ступино и Талдомском округа, отметили в пресс-службе Московской областной Думы.





Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что Подмосковье является лидером по работе с сельскими старостами относительно других субъектов страны.





«Развитию института мы уделяем много внимания — за последние годы приняли ряд законов в этом направлении. Теперь наши старосты имеют удостоверение и знак», — подчеркнул Игорь Юрьевич.

«Я хочу объединить всех жителей воедино, чтобы жить в мире, добре и согласии. Когда мы вместе — это сила», — сказала она.