Сельские старосты Подмосковья отмечают профессиональный праздник
23 октября в Московской области отмечают праздник сельских старост. Закон об учреждении даты приняла Мособлдума 18 мая 2023 года. Сегодня в регионе работают более 3 000 старост, особенно много их в Сергиево-Посадском, Истре, Клину, Наро-Фоминском, Ступино и Талдомском округа, отметили в пресс-службе Московской областной Думы.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что Подмосковье является лидером по работе с сельскими старостами относительно других субъектов страны.
«Развитию института мы уделяем много внимания — за последние годы приняли ряд законов в этом направлении. Теперь наши старосты имеют удостоверение и знак», — подчеркнул Игорь Юрьевич.По итогам конкурса 2024 года лучшей старостой признана Галина Криштуфекова из деревни Шелково городского округа Ступино.
«Я хочу объединить всех жителей воедино, чтобы жить в мире, добре и согласии. Когда мы вместе — это сила», — сказала она.Галина Криштуфекова возглавляет деревню с 2017 года. За это время она организовала ряд мероприятий по благоустройству: заасфальтировали дорогу, установили фонари, установили контейнерную площадку, расчистили пруд и колодцы, обновили памятник.
Староста также наладила коммуникацию с соседним коттеджным посёлком, благодаря чему дети могут пользоваться спортивной и игровой инфраструктурой.
Галина Криштуфекова поддерживает тесные отношения с местной Администрацией и жителями деревни. По её словам, совместная работа позволяет быстрее решать вопросы, не требуя «топтать ногами». Жители благодарны старосте за изменения в Шелково.