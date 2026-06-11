На детских площадках Подмосковья отремонтировали более 15,4 тыс. элементов

11 июня 2026, 17:53

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

15 462 элемента игровой инфраструктуры отремонтировали на детских площадках Московской области с начала мая текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Состояние детских площадок на регулярной основе проверяют инспекторы ведомства, а ремонтом занимаются организации, у которых эти объекты на балансе.





«Самый большой объём работ провели в Павлово-Посадском округе, где привели в порядок 1 268 элементов. На втором месте округ Балашиха, где отремонтировали 1 086 элементов. Третье место занимает Орехово-Зуевский округ (987), четвёртое — Одинцовский (748), а замыкает топ-5 Наро-Фоминский округ (685)», — говорится в сообщении.