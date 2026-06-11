На детских площадках Подмосковья отремонтировали более 15,4 тыс. элементов
15 462 элемента игровой инфраструктуры отремонтировали на детских площадках Московской области с начала мая текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Состояние детских площадок на регулярной основе проверяют инспекторы ведомства, а ремонтом занимаются организации, у которых эти объекты на балансе.
«Самый большой объём работ провели в Павлово-Посадском округе, где привели в порядок 1 268 элементов. На втором месте округ Балашиха, где отремонтировали 1 086 элементов. Третье место занимает Орехово-Зуевский округ (987), четвёртое — Одинцовский (748), а замыкает топ-5 Наро-Фоминский округ (685)», — говорится в сообщении.О неполадках на детских площадках жители Московской области могут сообщать в территориальные отделы министерства.