В Раменском с проезжей части убирают выпавшие из грузовика тушки кур

11 июня 2026, 17:22

Фото: Раменский медиацентр

В Раменском муниципальном округе у поворота на деревню Косякино из проезжавшего «КамАЗа» на проезжую часть высыпались тушки кур и их внутренности. Об инциденте сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Сейчас сотрудники Мосавтодора очищают проезжую часть и прилегающую территорию.

«Мы понимаем вашу обеспокоенность и держим ситуацию на контроле. Сейчас специалисты убирают остатки и проводят необходимые санитарные работы. Администрация Раменского округа сегодня возьмёт пробы почвы и воды для экспертизы. Эксперты проверят, есть ли угроза заражения. До получения результатов анализа жителям в качестве меры предосторожности предоставят бочки с питьевой водой», – сказали в администрации.