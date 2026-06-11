На ж/д переездах в столичном регионе создадут более 250 зон видимости
Специальные зоны видимости создадут на 254 железнодорожных переездах в столичном регионе в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и железнодорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
Для создания таких зон, которые называют «треугольниками видимости», на прилегающих к переездам территориях удаляют деревья и кустарник, а также другие объекты, которые могут закрывать обзор для водителей и машинистов.
«В первую очередь «треугольники видимости» создадут на участках с наиболее интенсивным железнодорожным и автомобильным движением», — говорится в сообщении.В компании-перевозчике также рассказали, что в текущем году в зоне МЖД капитально отремонтируют шесть железнодорожных переездов, расположенных в Подмосковье, Курской, Калужской и Тульской областях.