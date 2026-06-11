Достижения.рф

На ж/д переездах в столичном регионе создадут более 250 зон видимости

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Специальные зоны видимости создадут на 254 железнодорожных переездах в столичном регионе в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и железнодорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.



Для создания таких зон, которые называют «треугольниками видимости», на прилегающих к переездам территориях удаляют деревья и кустарник, а также другие объекты, которые могут закрывать обзор для водителей и машинистов.

«В первую очередь «треугольники видимости» создадут на участках с наиболее интенсивным железнодорожным и автомобильным движением», — говорится в сообщении.
В компании-перевозчике также рассказали, что в текущем году в зоне МЖД капитально отремонтируют шесть железнодорожных переездов, расположенных в Подмосковье, Курской, Калужской и Тульской областях.
Лев Каштанов

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