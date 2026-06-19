На детских площадках Подмосковья починили около 3600 элементов

19 июня 2026, 14:09

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Около 3 600 тысяч игровых элементов и участков противоударного покрытия, а также скамеек и урн починили на детских площадках Московской области с начала лета. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Ремонт проводят специалисты муниципальных коммунальных служб.





«Самый большой объём работ зафиксирован в Павлово-Посадском округе, где починили 280 элементов. На втором месте по этому показателю Орехово-Зуевский округ (свыше 260). Третье место занял Одинцовский округ (240), четвёртое — Истра (более 220), а пятое — Балашиха (210)», — говорится в сообщении.