В 13 округах Московской области отремонтировали дорожные знаки
Повреждённые и отсутствующие знаки отремонтировали и восстановили специалисты Мосавтодора на 20 региональных дорогах в 13 округах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Знаки приводят в порядок в рамках работ по летнему содержанию дорог.
«Больше всего знаков починили в округе Коломна: на Песковском шоссе в посёлке Радужный, на улице Свердлова городе Озёры, на Пирочинском шоссе в селе Пирочи и на Малинском шоссе окружном центре», — говорится в сообщении.Кроме того, знаки отремонтировали по трём адресам в округе Солнечногорск: на Набережной и Вертлинской улицах в окружном центре и на Староандреевской улице в посёлке Андреевка.
Работы также провели в городах Жуковский, Реутов, Павловский Посад и Истра и в малых населённых пунктах в округах Мытищи, Орехово-Зуевский, Воскресенск, Наро-Фоминский, Можайский и Раменский.