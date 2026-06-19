В 13 округах Московской области отремонтировали дорожные знаки

19 июня 2026, 14:07

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Повреждённые и отсутствующие знаки отремонтировали и восстановили специалисты Мосавтодора на 20 региональных дорогах в 13 округах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Знаки приводят в порядок в рамках работ по летнему содержанию дорог.





«Больше всего знаков починили в округе Коломна: на Песковском шоссе в посёлке Радужный, на улице Свердлова городе Озёры, на Пирочинском шоссе в селе Пирочи и на Малинском шоссе окружном центре», — говорится в сообщении.