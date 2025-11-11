На детских площадках Подмосковья с начала года устранили около 36 тыс. дефектов
Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Свыше 35,7 тыс. дефектов оборудования ликвидировали на детских площадках Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В число основных видов работ вошёл ремонт качелей и горок.
«На качелях в указанный период устранили около 4,9 тыс. дефектов, на горках — более полутора тысяч дефектов», — говорится в сообщении.Больше всего качелей восстановили в округах Подольск (487), Красногорск (398) и Мытищи (255). По устранению дефектов горок лидером стал округ Балашиха, где привели в порядок 142 объекта, на втором месте Красногорск (137), а на третьем — Одинцовский округ (110).
Всего на территории Московской области насчитывается свыше 20 тысяч детских и спортивных площадок.