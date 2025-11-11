На детских площадках Подмосковья с начала года устранили около 36 тыс. дефектов

11 ноября 2025, 16:59

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Свыше 35,7 тыс. дефектов оборудования ликвидировали на детских площадках Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В число основных видов работ вошёл ремонт качелей и горок.





«На качелях в указанный период устранили около 4,9 тыс. дефектов, на горках — более полутора тысяч дефектов», — говорится в сообщении.