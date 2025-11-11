В столичном регионе запустили бесплатную экскурсию по Дмитрову
Бесплатную однодневную экскурсию по подмосковному Дмитрову запустила Центральная пригородная пассажирская компания в честь своего 20-летия. Об этом пресс-служба ЦППК.
Участие в создании тура приняли сотрудники музея-заповедника «Дмитровский кремль».
«Экскурсия начинается сразу от вокзала, который находится в самом сердце Дмитрова. В программу входит также посещение местного кремля, Успенского собора и узорчатой Елисаветинской (тюремной) церкви, осмотр городских скульптур и пр.», — говорится в сообщении.Участникам мероприятия бесплатно предоставляют не только экскурсионное обслуживание, но и проезд от Москвы до Дмитрова и обратно. Записаться на эту и другие экскурсии ЦППК можно на сайте goseewow.com.