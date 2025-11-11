Парк Сергиева Посада «Скитские пруды» опубликовал график мероприятий на неделю
Парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде с 10 по 16 ноября проведёт для посетителей много увлекательных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В среду любителей активного образа жизни ждут занятия танцами и познавательная лекция нутрициолога. Четверг порадует ещё одним танцевальным мероприятием. А в пятницу в ДЦ «Под Крышей» состоится тренировка «Здоровая спина». Записаться на неё можно по телефону +7 (916) 663-44-83. Также пройдут занятия школы юных собаководов», – отметили в администрации.
Выходные станут особенно насыщенными. Суббота начнётся с утреннего старта «5 вёрст». Днем гости смогут посетить мастер-класс «Искра творчества» и музыкальное мероприятие «Лови волну».
Воскресенье завершится игротекой «Моё Подмосковье», где можно будет окунуться в атмосферу веселья с друзьями и семьёй.