Парк Сергиева Посада «Скитские пруды» опубликовал график мероприятий на неделю

11 ноября 2025, 16:03

оригинал Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г. о.

Парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде с 10 по 16 ноября проведёт для посетителей много увлекательных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.







«В среду любителей активного образа жизни ждут занятия танцами и познавательная лекция нутрициолога. Четверг порадует ещё одним танцевальным мероприятием. А в пятницу в ДЦ «Под Крышей» состоится тренировка «Здоровая спина». Записаться на неё можно по телефону +7 (916) 663-44-83. Также пройдут занятия школы юных собаководов», – отметили в администрации.