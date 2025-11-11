В подмосковном посёлке Красково благоустроят Коренёвский карьер
Коренёвский карьер, расположенный в посёлке Красково округа Люберцы, планируется благоустроить. Подряд на проведение работ выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о торгах разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчик должен будет благоустроить территорию общей площадью 9,6 га. Работы нужно завершить в 2026 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 1 миллиард 215 миллионов 583 тысячи 174 рубля 98 копеек. Заявки на подряд принимаются до 17 ноября.
Благоустройство проведут по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды». Средства на реализацию проекта выделят из бюджетов Московской области и округа Люберцы.