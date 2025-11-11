В подмосковном посёлке Красково благоустроят Коренёвский карьер

11 ноября 2025, 16:12

оригинал Фото: медиасток.рф

Коренёвский карьер, расположенный в посёлке Красково округа Люберцы, планируется благоустроить. Подряд на проведение работ выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о торгах разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчик должен будет благоустроить территорию общей площадью 9,6 га. Работы нужно завершить в 2026 году», — говорится в сообщении.