На детских площадках Подмосковья устранили с начала августа около 1500 дефектов
1 485 дефектов устранили на детских игровых площадках Московской области с начала августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В первую очередь исправлению подлежат травмоопасные дефекты: повреждения резинового покрытия, незащищённые узловые соединения, открытые металлические конструкции и сломанные ступени.
«Больше всего повреждённых элементов детских площадок починили в округе Фрязино: 89. На втором месте по этому показателю округ Щёлково (79), на третьем — Мытищи (74), на четвёртом — Орехово-Зуевский (69), а на пятом — Балашиха (50)», — говорится в сообщении.Всего в Московской области насчитывается свыше 19 тысяч детских площадок. Мониторинг их состояния регулярно проводят инспекторы министерства.