Новую школу на улице Ватутина в Подольске откроют в 2028 году
Школу на 550 учеников строят на улице Ватутина в Подольске на месте признанной аварийной и снесённой старой. Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2028 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В настоящее время общая строительная готовность здания составляет 35%.
«Монолитные работы почти завершены. Наружные стены возвели на 30%, а внутренние стены и перегородки — на 55%. На площадке заняты более 30 человек, используются две единицы спецтехники», — говорится в сообщении.Площадь школы составит около десяти тысяч квадратных метров. Там разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, актовый и спортивный залы, библиотечно-информационный центр, медиатеку и столовую с пищеблоком полного цикла.
На прилегающей территории обустроят спортивное ядро.