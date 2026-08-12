Новую школу на улице Ватутина в Подольске откроют в 2028 году

12 августа 2026, 13:37

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу на 550 учеников строят на улице Ватутина в Подольске на месте признанной аварийной и снесённой старой. Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2028 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В настоящее время общая строительная готовность здания составляет 35%.





«Монолитные работы почти завершены. Наружные стены возвели на 30%, а внутренние стены и перегородки — на 55%. На площадке заняты более 30 человек, используются две единицы спецтехники», — говорится в сообщении.