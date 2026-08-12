В Подмосковье открылся приём заявок на конкурс «Наш двор»
Приём заявок на ежегодный конкурс локальных мероприятий «Наш двор» стартовал в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Желающие побороться за победу должны до 30 августа зарегистрировать свою команду на сайте проекта и подготовить необходимые материалы.
«Заявки принимаются в двух форматах: в виде презентации о проведённом во дворе массовом мероприятии с фотографиями и подробным описанием и в виде видеоролика о дворовой инициативе или акции», — говорится в сообщении.Итоги конкурса подведут в период с 10 по 13 сентября. Призовой фонд составляет 500 тысяч рублей. Подробная информация о мероприятии размещена по ссылке.