В Подмосковье открылся приём заявок на конкурс «Наш двор»

12 августа 2026, 13:48

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Приём заявок на ежегодный конкурс локальных мероприятий «Наш двор» стартовал в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Желающие побороться за победу должны до 30 августа зарегистрировать свою команду на сайте проекта и подготовить необходимые материалы.





«Заявки принимаются в двух форматах: в виде презентации о проведённом во дворе массовом мероприятии с фотографиями и подробным описанием и в виде видеоролика о дворовой инициативе или акции», — говорится в сообщении.