На детских площадках Подмосковья за месяц отремонтировали более тысячи элементов
1 096 элементов починили на детских игровых площадках Московской области с начала октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
За качеством проведённых работ следят сотрудники ведомства.
«Больше всего работ провели в округе Мытищи — 157. На второе место вышел округ Химки, где отремонтировали 92 элемента на детских площадках. На третьем месте Пушкинский округ (69), на четвёртом — Красногорск (67), а замыкает пятёрку лидеров Балашиха (63)», — говорится в сообщении.Всего в Московской области насчитывается свыше 19 тысяч детских и спортивных площадок. О неполадках на них жители могут сообщать в территориальные отделы министерства.