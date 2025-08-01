На девяти дорогах Подмосковья отремонтировали остановки

01 августа 2025, 15:30

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Остановочные павильоны отремонтировали специалисты Мострансавто на девяти региональных дорогах в семи подмосковных округах. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Остановки привели в порядок как в черте городов, так и в малых населённых пунктах.





«В городах работы провели на Вишняковском шоссе в Балашихе, на Комсомольской улице в Щёлкове, а также на Красногвардейском бульваре и улице Ленина в Подольске», — говорится в сообщении.