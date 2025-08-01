На девяти дорогах Подмосковья отремонтировали остановки
Остановочные павильоны отремонтировали специалисты Мострансавто на девяти региональных дорогах в семи подмосковных округах. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Остановки привели в порядок как в черте городов, так и в малых населённых пунктах.
«В городах работы провели на Вишняковском шоссе в Балашихе, на Комсомольской улице в Щёлкове, а также на Красногвардейском бульваре и улице Ленина в Подольске», — говорится в сообщении.Кроме того, остановки починили на дороге в шатурской деревне Андреевские Выселки, на Вокзальной улице в селе Алпатьево округа Луховицы, на Железнодорожной улице в одинцовском селе Жаворонки, а также в двух населённых пунктах Раменского округа: на Школьной улице в посёлке Быково и улице 8 Марта в деревне Клишино.