В Подмосковье дали старт строительству сразу трёх индустриальных парков

01 августа 2025, 12:56

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Государственные индустриальные парки появятся в Жуковском, Раменском и Дмитровском округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Первый камень в основание индустриального парка «Ключ» в Дмитровском округе, а также сигнал к началу строительства двух других парков дали губернатор региона Андрей Воробьёв и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.





«Сегодня мы закладываем первый камень. Но вместе с тем работа над строительством и запуском индустриальных парков идёт полным ходом. Задача — уже в октябре на этом месте иметь готовую производственную площадку, на которой будут работать самые передовые компании», — сказал Андрей Воробьёв.

«Сейчас «Ключ» забронирован резидентами на 95%, а первый наш парк «Титан» в Ленинском округе забронирован полностью», — отметил Андрей Воробьёв.

«Помимо наших инструментов поддержки, востребованных Московской областью, регион идет вперёд, строит сам и выдвигает новые предложения. Хочу сказать за такую позицию Андрею Юрьевичу (Воробьёву — прим ред.) спасибо. До 2030 года в нашей стране должно появиться 100 новых индустриальных парков. В Московской области действует уже больше семи десятков, поэтому регион, безусловно, является лидером», — заявил министр.