В Подмосковье дали старт строительству сразу трёх индустриальных парков
Государственные индустриальные парки появятся в Жуковском, Раменском и Дмитровском округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Первый камень в основание индустриального парка «Ключ» в Дмитровском округе, а также сигнал к началу строительства двух других парков дали губернатор региона Андрей Воробьёв и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
«Сегодня мы закладываем первый камень. Но вместе с тем работа над строительством и запуском индустриальных парков идёт полным ходом. Задача — уже в октябре на этом месте иметь готовую производственную площадку, на которой будут работать самые передовые компании», — сказал Андрей Воробьёв.Он добавил, что сейчас на территории Московской области в высокой стадии готовности находятся пять государственных индустриальных парков и готовится закладка ещё трёх. Площадь каждого из парков составляет не менее 100 гектаров. Для резидентов парков обеспечиваются все технические условия, так что они могут сразу начать производство.
«Сейчас «Ключ» забронирован резидентами на 95%, а первый наш парк «Титан» в Ленинском округе забронирован полностью», — отметил Андрей Воробьёв.
Эффективность подмосковных властей в сфере развития индустриальных парков подчеркнул Антон Алиханов.
«Помимо наших инструментов поддержки, востребованных Московской областью, регион идет вперёд, строит сам и выдвигает новые предложения. Хочу сказать за такую позицию Андрею Юрьевичу (Воробьёву — прим ред.) спасибо. До 2030 года в нашей стране должно появиться 100 новых индустриальных парков. В Московской области действует уже больше семи десятков, поэтому регион, безусловно, является лидером», — заявил министр.В новых индустриальных парках будут производить детали для авиации и других отраслей машиностроения, промышленных роботов, средства технической реабилитации из инновационных материалов и пр.