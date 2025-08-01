В Петербурге пешеход умер после ДТП с перевернувшимся автомобилем Omoda
На Петровском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга произошло серьёзное ДТП с участием автомобиля «Омода» и пешехода, сообщает «Газета.ru».
Водитель машины «Омода» сбил пешехода, после чего продолжил движение и столкнулся с припаркованным автомобилем «БМВ». В результате машина перевернулась.
Пешеход был госпитализирован в состоянии клинической смерти. Водитель «Омода» доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести. Позже стало известно, что пешеход скончался в больнице.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
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