Жителям Подмосковья рассказали, что представят на августовских ярмарках

01 августа 2025, 14:57

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В августе для жителей и гостей Подмосковья стартует новый сезон ярмарок, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области. На площадках региона можно будет купить овощи, фрукты, ягоды, мясную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия и многое другое.







«Всего в заключительный месяц лета пройдёт 221 ярмарка. Так, в Шаховской ярмарки будут посвящены августовским праздникам – Медовому (с 15 по 17 августа), Яблочному (с 22 по 24 августа) и Ореховому (с 29 по 31 августа) Спасу. К тому же самое время начать готовиться к новому учебному году. В Подмосковье проведут 16 школьных базаров. Например, в Волоколамске он будет развёрнут 26-31 августа, в Воскресенске – 29-31 августа», – отметили в ведомстве.