18 ноября 2026, 18:04

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В проекте бюджета Московской области на 2027 год на профилактические медосмотры и диспансеризацию предусмотрено около 20 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.





6,3 млрд рублей из этой суммы планируют направить на профосмотры, 13,5 млрд – на комплексную диспансеризацию.

«Ранняя диагностика – ключ к успешному лечению любых заболеваний. Мы закладываем в бюджет серьёзные средства, чтобы жители Подмосковья могли проверить здоровье бесплатно и без лишних сложностей. В будущем году планируется провести более 2 млн комплексных осмотров взрослых и детей, а также более 3,5 млн комплексных посещений в рамках диспансеризации. Эта масштабная работа позволяет выявлять болезни на ранних стадиях», – рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«С начала года диспансеризацию прошли более 3,6 млн человек. У пациентов впервые выявили свыше 112 000 случаев опасных скрытых заболеваний, в том числе 2200 случаев злокачественных новообразований на ранних стадиях, когда шансы на выздоровление максимальны. Поэтому продолжаем наращивать объёмы профилактики и делаем её максимально доступной», – сказал депутат.

«Программа обследований формируется индивидуально, с учётом возраста и пола. Человеку назначают именно те проверки, которые необходимы ему в его возрасте. Обсудить итоги анализов и рекомендации доктора жители могут в ходе онлайн-консультации по телемедицине», – добавил Голубев.