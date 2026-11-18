Подмосковные врачи первыми сделали операцию ещё не рождённому ребёнку с гидроцефалией
Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии впервые в России провели операцию открытым доступом с УЗ-контролем на мозге не родившегося ребёнка с гидроцефалией. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В медучреждение из другой организации поступила беременная на сроке 17 недель. У плода заподозрили врождённое заболевание – гидроцефалию, при которой в головном мозге скапливается избыточное количество спинномозговой жидкости. Обследование подтвердило диагноз.
Специалисты МОНИИАГ провели консилиум с участием нейрохирурга, оценили состояние плода и возможные риски. Поскольку скопление жидкости продолжало увеличиваться, врачи предложили провести операцию ещё до рождения ребёнка. На сроке 24 недели после дополнительного обследования мультидисциплинарная бригада выполнила внутриутробное вмешательство.
«Наши специалисты вместе с заведующим нейрохирургическим отделением НИКИ педиатрии и детской хирургии им. Ю.Е. Вельтищева Дмитрием Зиненко разработали методику, позволившую установить шунт – тонкую трубку для отведения лишней жидкости из желудочка головного мозга плода в околоплодные воды. Это восстановило её отток и остановило нарастание гидроцефалии. Операцию провели открытым способом, с использованием ультразвуковой навигации. УЗИ позволило выбрать безопасное место для доступа к плоду, не затрагивая плаценту и сосуды пуповины», – рассказал директор МОНИИАГ им. В.И. Краснопольского Роман Шмаков.На 30-й неделе у женщины преждевременно отошли околоплодные воды, и врачи провели экстренное кесарево сечение. На свет появился недоношенный мальчик весом 750 граммов и ростом 35 сантиметров. Новорождённого поместили в инкубатор.
«На 17-е сутки после родов мы провели новорождённому второй этап лечения – установили специальную трубку, которая отводит избыточную спинномозговую жидкость из желудочков мозга в пространство под кожей головы, где она постепенно всасывается. Внутриутробная операция и вмешательство после рождения стали частями единого плана лечения, позволившего остановить прогрессирование гидроцефалии», – добавил Шмаков.Сейчас малыш весит 1190 граммов, а его рост составляет 36 сантиметров. Контрольное обследование показало, что гидроцефалия остановлена. Ребёнку предстоит регулярное наблюдение у нейрохирурга.