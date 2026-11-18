18 ноября 2026, 16:57

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии впервые в России провели операцию открытым доступом с УЗ-контролем на мозге не родившегося ребёнка с гидроцефалией. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В медучреждение из другой организации поступила беременная на сроке 17 недель. У плода заподозрили врождённое заболевание – гидроцефалию, при которой в головном мозге скапливается избыточное количество спинномозговой жидкости. Обследование подтвердило диагноз.



Специалисты МОНИИАГ провели консилиум с участием нейрохирурга, оценили состояние плода и возможные риски. Поскольку скопление жидкости продолжало увеличиваться, врачи предложили провести операцию ещё до рождения ребёнка. На сроке 24 недели после дополнительного обследования мультидисциплинарная бригада выполнила внутриутробное вмешательство.

«Наши специалисты вместе с заведующим нейрохирургическим отделением НИКИ педиатрии и детской хирургии им. Ю.Е. Вельтищева Дмитрием Зиненко разработали методику, позволившую установить шунт – тонкую трубку для отведения лишней жидкости из желудочка головного мозга плода в околоплодные воды. Это восстановило её отток и остановило нарастание гидроцефалии. Операцию провели открытым способом, с использованием ультразвуковой навигации. УЗИ позволило выбрать безопасное место для доступа к плоду, не затрагивая плаценту и сосуды пуповины», – рассказал директор МОНИИАГ им. В.И. Краснопольского Роман Шмаков.

«На 17-е сутки после родов мы провели новорождённому второй этап лечения – установили специальную трубку, которая отводит избыточную спинномозговую жидкость из желудочков мозга в пространство под кожей головы, где она постепенно всасывается. Внутриутробная операция и вмешательство после рождения стали частями единого плана лечения, позволившего остановить прогрессирование гидроцефалии», – добавил Шмаков.