На обновление ЖКХ в бюджет Подмосковья на 2027 год заложено 92 млрд рублей
В проекте бюджета Московской области на будущий год на модернизацию коммунальной инфраструктуры предусмотрено более 92 млрд рублей. Об этом сообщил в пресс-службе Мособлдумы.
Всего запланировано 485 мероприятий по обновлению систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
«Мы реализуем масштабную программу модернизации коммунальной инфраструктуры, рассчитанную на несколько лет. Работа уже приносит ощутимые результаты. По теплу в текущем году будет приведено в порядок свыше 300 участков сетей, более 170 котельных и 40 центральных тепловых пунктов. Модернизация позволила сделать запуск отопительного сезона стабильнее, а количество жалоб от жителей – меньше», – рассказал председатель Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике, ЖКХ и транспортно-дорожному комплексу Роман Шамнэ.Про его словам, в 2027 году программа продолжится. В неё заложат 300 мероприятий на сумму почти в 53,5 млрд рублей. Планируется модернизировать свыше 150 котельных, 50 ЦТП и около 90 участков теплосетей.
Парламентарий назвал важной составляющей программы для региона систему водоснабжения и водоотведения.
«Здесь тоже предстоит большая работа. Если в этом году к реализации запланировано свыше 80 мероприятия, то в 2027-м объём работ вырастает. Предусмотрено 185 мероприятий на общую сумму 39 млрд рублей», – добавил Шамнэ.Он подчеркнул, что чистая вода в кранах и исправная канализация – это то, на что люди обращают внимание в первую очередь.