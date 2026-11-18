18 ноября 2026, 17:27

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В проекте бюджета Московской области на будущий год на модернизацию коммунальной инфраструктуры предусмотрено более 92 млрд рублей. Об этом сообщил в пресс-службе Мособлдумы.





Всего запланировано 485 мероприятий по обновлению систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

«Мы реализуем масштабную программу модернизации коммунальной инфраструктуры, рассчитанную на несколько лет. Работа уже приносит ощутимые результаты. По теплу в текущем году будет приведено в порядок свыше 300 участков сетей, более 170 котельных и 40 центральных тепловых пунктов. Модернизация позволила сделать запуск отопительного сезона стабильнее, а количество жалоб от жителей – меньше», – рассказал председатель Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике, ЖКХ и транспортно-дорожному комплексу Роман Шамнэ.

«Здесь тоже предстоит большая работа. Если в этом году к реализации запланировано свыше 80 мероприятия, то в 2027-м объём работ вырастает. Предусмотрено 185 мероприятий на общую сумму 39 млрд рублей», – добавил Шамнэ.