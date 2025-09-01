На Дне донора в Солнечногорске собрали более шести литров крови
Свыше шести литров крови сдали жители Солнечногорска в рамках Единого дня донора. Выездная акция состоялась в городском центре народного творчества и досуга «Лепсе». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Донорскую акцию провели специалисты бригады Московского областного центра крови.
«Всего с начала года жители Солнечногорска сдали более 32 литров крови. Хочу искренне поблагодарить всех доноров», — сказала замглавы округа Ирина Тишина.Дни донора проводятся в округе регулярно. Сдать кровь для нужд пациентов подмосковных больниц могут люди в возрасте от 18 лет с регистрацией в Подмосковье или Москве, не имеющие медицинских противопоказаний к донации. Донорам полагается денежная компенсация и день отдыха с сохранением заработной платы.