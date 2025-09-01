В Подмосковье пенсионерка исполнила мечту и прыгнула с парашютом

В Озёрах участница клуба «Активное долголетие» Людмила Давыдова осуществила свою давнюю мечту — совершила прыжок с парашютом, сообщает Министерство социального развития Московской области.
По словам Людмилы Михайловны, изначально идея вызывала страх, однако желание испытать новые эмоции оказалось сильнее.
«Но я решила: если не попробую сейчас, буду жалеть всю жизнь. И не зря!», — поделилась она.
Перед полётом она прошла полный курс подготовки: инструктаж у специалистов, обучение технике поведения в воздухе и правилам безопасности. Первый прыжок подарил ей незабываемые впечатления: от резкого прилива адреналина до ощущения полной свободы.
История Давыдовой стала примером для других участников клуба. Она доказала, что возраст не является препятствием для исполнения мечты.
Желающие присоединиться к программе «Активное долголетие» могут обратиться по адресу: г. Озёры, ул. Красные Озёры, д. 31, или по телефону 8(496) 702-38-15.