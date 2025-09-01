В Раменском городском округе открыли новую зона отдыха

Видео: Министерство благоустройства Московской области
В поселке Ильинский завершилось благоустройство сквера у Ильинского пруда. Территорию уже открыли для всех жителей, сообщает Министерство благоустройства Московской области.
В рамках работ здесь появились новые плиточные дорожки, лавочки, шезлонги, а также мостики, пирс, спортивная и детская площадки. В минблагоустройства региона отметили, что для проекта использовали материалы, которые гармонируют с природой. Сквер органично вписался в ландшафт среди вековых сосен, создающих особую атмосферу.
Проект реализовали в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Теперь в сквере созданы все условия для качественного отдыха.