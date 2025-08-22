На Дне флага в Егорьевске выложили полотнищами триколор длиной 25 метров
Триколор длиной 25 метров выложили из полотнищ в Егорьевске в честь Дня государственного флага России. Мероприятие состоялось в парке «200 лет Егорьевску». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Участниками патриотического флешмоба стали местные молодогвардейцы, активисты «Движения Первых» и волонтёры.
«Основные цвета брендированной одежды ребят символично совпали с цветами триколора: белый — волонтёры, синий — члены «Молодой Гвардии», красный — Первые. Это действо стало началом праздника в честь главного символа страны», — отмечается в сообщении.В рамках праздника в парке провели также раздачу ленточек-триколоров, тематическую викторину, а для детей — конкурс рисунков на асфальте и мастер-класс по созданию ромашки с лепестками в цветах флага. А предприятия Егорьевска устроили для гостей беспроигрышную викторину.
Кроме того, в парке была развёрнута выставка фоторепродукций картин Игоря Грабаря, а коллективы Дворца культуры имени Конина дали праздничный концерт.