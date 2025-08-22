Достижения.рф

На Дне флага в Егорьевске выложили полотнищами триколор длиной 25 метров

оригинал Фото: пресс-служба администрации м.о. Егорьевск

Триколор длиной 25 метров выложили из полотнищ в Егорьевске в честь Дня государственного флага России. Мероприятие состоялось в парке «200 лет Егорьевску». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.



Участниками патриотического флешмоба стали местные молодогвардейцы, активисты «Движения Первых» и волонтёры.

«Основные цвета брендированной одежды ребят символично совпали с цветами триколора: белый — волонтёры, синий — члены «Молодой Гвардии», красный — Первые. Это действо стало началом праздника в честь главного символа страны», — отмечается в сообщении.
В рамках праздника в парке провели также раздачу ленточек-триколоров, тематическую викторину, а для детей — конкурс рисунков на асфальте и мастер-класс по созданию ромашки с лепестками в цветах флага. А предприятия Егорьевска устроили для гостей беспроигрышную викторину.

Кроме того, в парке была развёрнута выставка фоторепродукций картин Игоря Грабаря, а коллективы Дворца культуры имени Конина дали праздничный концерт.
Лев Каштанов

