Подмосковные роллеры завоевали 14 медалей на чемпионате и первенстве России
Пять золотых, три серебряные и шесть бронзовых медалей завоевали представители Московской области на чемпионате и первенстве России по роллер-спорту. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
В спринте на 1000 метров золото для подмосковной сборной завоевала Виктория Ручейкова. Ей также удалось поставить рекорд России. А ещё одна представительница Московской области Маргарита Ручйкова завоевала в этой дисциплине бронзовую медаль.
«Награды команде Подмосковья принёс также спринт на 100 метров. Золото — у Маргариты Ручейковой, серебро — у Алисы Филатовой и Артёма Перминова, а на третью ступень пьедестала почёта поднялись Виктория Ручейкова и Федор Павлов», — говорится в сообщении.Кроме того, Виктория Ручейкова и Федор Павлов победили в спринте на 500 метров. Бронзовую медаль в этой дисциплине завоевала Алиса Филатова.
А в гонке на очки на 5000 метров Виктория Ручейкова стала первой, Маргарита Ручейкова — второй, а третье место заняли Георгий Ручейков и Фёдор Павлов.