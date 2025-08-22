Подмосковные роллеры завоевали 14 медалей на чемпионате и первенстве России

22 августа 2025, 11:48

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Пять золотых, три серебряные и шесть бронзовых медалей завоевали представители Московской области на чемпионате и первенстве России по роллер-спорту. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.





В спринте на 1000 метров золото для подмосковной сборной завоевала Виктория Ручейкова. Ей также удалось поставить рекорд России. А ещё одна представительница Московской области Маргарита Ручйкова завоевала в этой дисциплине бронзовую медаль.





«Награды команде Подмосковья принёс также спринт на 100 метров. Золото — у Маргариты Ручейковой, серебро — у Алисы Филатовой и Артёма Перминова, а на третью ступень пьедестала почёта поднялись Виктория Ручейкова и Федор Павлов», — говорится в сообщении.