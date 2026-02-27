Российские врачи спасли юношу, который чуть не убил себя вегетарианством

27 февраля 2026, 11:01

В Чебоксарах врачи спасли пациента с тяжёлой анемией после вегетарианской диеты

Фото: Istock/Aamulya

В Чебоксарах врачи спасли 24-летнего пациента с тяжёлым истощением после почти года вегетарианства. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.





Родственники вызвали скорую, когда заметили сильную потерю веса, слабость, бессонницу и забывчивость у молодого человека. Около года он питался в основном овощами, исключив мясо и рыбу.



В больнице врачи диагностировали у юноши критически низкий гемоглобин — тяжёлую анемию, которая нарушает доставку кислорода к органам. Пациенту провели переливание крови и стабилизировали состояние. Специалисты рекомендовали добавить в рацион белки и сделать питание разнообразным.

«В противном случае неминуема дистрофия органов и иммунодефицитное состояние, что может закончиться плачевно», — сообщила замглавврача Центральной городской больницы Людмила Щукина.