На Дне поля в Подмосковье устроят фермерскую ярмарку
День поля Московской области отметят в пятницу, 7 августа. Для посетителей устроят выставку сельскохозяйственной техники и перспективных сортов растений, организуют круглые столы и семинары и развернут фермерскую ярмарку. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.
Мероприятие будет проходить в деревне Бунятино Дмитровского округа. Участие в ярмарке примут 23 производителя — от небольших хозяйств до крупных предприятий АПК.
«На прилавки выставят молочную продукцию, ремесленные сыры, мороженое, мясо и мясные изделия, мёд и продукты пчеловодства, фрукты, овощи, грибы, ягоды, халку, пастилу, морсы и сиропы. Планируется также организовать бесплатную дегустацию», — говорится в сообщении.В развлекательную часть Дня поля войдёт спортивный «Агрозабег» и выступления музыкантов.