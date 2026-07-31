На Дне поля в Подмосковье устроят фермерскую ярмарку

31 июля 2026, 16:52

оригинал Фото: медиасток.рф

День поля Московской области отметят в пятницу, 7 августа. Для посетителей устроят выставку сельскохозяйственной техники и перспективных сортов растений, организуют круглые столы и семинары и развернут фермерскую ярмарку. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.





Мероприятие будет проходить в деревне Бунятино Дмитровского округа. Участие в ярмарке примут 23 производителя — от небольших хозяйств до крупных предприятий АПК.





«На прилавки выставят молочную продукцию, ремесленные сыры, мороженое, мясо и мясные изделия, мёд и продукты пчеловодства, фрукты, овощи, грибы, ягоды, халку, пастилу, морсы и сиропы. Планируется также организовать бесплатную дегустацию», — говорится в сообщении.