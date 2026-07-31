Уже 185 подмосковных просветителей вступили в борьбу за награду Знание.Премия

31 июля 2026, 16:30

оригинал Фото: пресс-службе Общества «Знание»

Подмосковье занимает четвёртое место в рейтинге заявочной кампании Знание.Премия 2026, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области. Общество «Знание» опубликовало промежуточный рейтинг регионов-участников проекта.





Число соискателей наград от всех регионов России превысило 5000. Заявки принимают до сентября.



В борьбу вступили уже 185 просветителей Московской области. Это четвёртое место среди регионов России и второе – по Центральному федеральному округу. Больше всего заявок подано в номинациях «За просветительскую деятельность в образовательной организации», «За вклад в просвещение в сфере обучения и наставничества», а также «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества».

«Пока идёт приём заявок на шестой сезон Знание.Премия, мы следим за достижениями номинантов прошлых лет. Многие отмечают, что премия стала важным этапом в развитии их проектов. Нашу награду получили уже 144 лауреата со всей России, и мы продолжаем помогать просветителям обрести заслуженное признание», – сказал гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль.