В Московской области устранили самозахваты на более чем 1 300 участках земли

31 июля 2026, 16:18

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Самозахват земли неразграниченной государственной собственности устранили на 1 319 участках в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.





Самозахватом считается расширение огорода на «ничью» землю, организация там парковки, а также строительство гаража, склада или сарая на пустыре.



«Наша задача — не наказать, а привести ситуацию в правовое поле. Мы видим, что собственники всё чаще идут навстречу, предпочитая оформить землю по закону, чем сносить постройки», — отметил глава Минмособлимущества Алексей Натаров.