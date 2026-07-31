В Московской области устранили самозахваты на более чем 1 300 участках земли
Самозахват земли неразграниченной государственной собственности устранили на 1 319 участках в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.
Самозахватом считается расширение огорода на «ничью» землю, организация там парковки, а также строительство гаража, склада или сарая на пустыре.
«Наша задача — не наказать, а привести ситуацию в правовое поле. Мы видим, что собственники всё чаще идут навстречу, предпочитая оформить землю по закону, чем сносить постройки», — отметил глава Минмособлимущества Алексей Натаров.Он добавил, что большую часть самозахватов в текущем году устранили именно через легализацию прирезанной территории. Это принесло в бюджеты округов 196 миллионов рублей.