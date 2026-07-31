Подмосковное предприятие за четыре года увеличило экспорт лекарств в 18 раз

31 июля 2026, 16:06

оригинал Фото: пресс-служба «Биннофарм Групп»

Работающая в Подмосковье производственная площадка «АЛИУМ» за четыре года увеличила объём экспортных поставок более чем в 18 раз. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Фармацевтическая компания «АЛИУМ» входит в «Биннофарм Групп».

«Завод «АЛИУМ» работает уже более 30 лет. Предприятие динамично развивается, решает задачи импортозамещения, осваивает выпуск новых препаратов. За последние пять лет компания выпустила на экспортные рынки около 1,7 млн упаковок своей продукции, в том числе в первом полугодии этого года – порядка 360 000 упаковок», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В числе наших ключевых экспортных партнёров – государства СНГ, в том числе Армения, Белоруссия, Киргизия, Азербайджан и Узбекистан. Основу экспортного портфеля составляют востребованные препараты для лечения боли и заболеваний желудочно-кишечного тракта», – рассказал исполнительный директор завода «АЛИУМ» Роман Козин.