На фестивале «Луховицкий огурец» сварят рассольник в казане на 170 литров

02 июля 2025, 10:20

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парке им. И.Г. Воробьёва муниципального округа Луховиц 5 июля состоится семейный фестиваль «Луховицкий огурец». Ежегодно он собирает туристов и аграриев из Подмосковья, Москвы, Рязани, Суздаля и других городов и регионов, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Впервые в этом году Международный альянс кулинаров приготовит «Луховицкий рассольник» в казане на 170 литров по особенному рецепту. После праздника его смогут отведать все желающие.

«По традиции на фестивале проходят сельскохозяйственная ярмарка-продажа, тематический фудкорт и дегустация луховицких огурцов. Гостей ждёт культурно-досуговая программа, театрализованные представления, концерт профессиональных артистов и творческой самодеятельности, конкурсы, мастер-классы и другие активности. Запланирована также показательная засолка «Всем миром», – рассказали в ведомстве.