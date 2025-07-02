На фестивале «Луховицкий огурец» сварят рассольник в казане на 170 литров
В парке им. И.Г. Воробьёва муниципального округа Луховиц 5 июля состоится семейный фестиваль «Луховицкий огурец». Ежегодно он собирает туристов и аграриев из Подмосковья, Москвы, Рязани, Суздаля и других городов и регионов, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Впервые в этом году Международный альянс кулинаров приготовит «Луховицкий рассольник» в казане на 170 литров по особенному рецепту. После праздника его смогут отведать все желающие.
«По традиции на фестивале проходят сельскохозяйственная ярмарка-продажа, тематический фудкорт и дегустация луховицких огурцов. Гостей ждёт культурно-досуговая программа, театрализованные представления, концерт профессиональных артистов и творческой самодеятельности, конкурсы, мастер-классы и другие активности. Запланирована также показательная засолка «Всем миром», – рассказали в ведомстве.Традиционные кулинарные мастер-классы украсит конкурс мастеров карвинга на самую красивую подачу блюд из местных теплиц и огородов. Для детей готовят отдельную вкусно-развлекательную программу.
Фестиваль пройдёт по адресу: Московская область, Луховицы, ул. Жуковского, 16. Площадки начнут работать с полудня, официальное открытие запланировано на 14:00. Вход будет свободным.