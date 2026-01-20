В Подмосковье построили 18 общежитий для складских работников

20 января 2026, 17:58

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

В состав крупных логистических комплексов в Московской области должны входить общежития для работников. За 2025 год в регионе в эксплуатацию ввели уже 18 таких общежитий. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Подмосковья.





Общая площадь этих общежитий составляет почти 63 тысячи квадратных метров, там можно разместить 10,7 тыс. человек.





«Нелегальное проживание мигрантов в частном секторе и квартирах усиливало социальную напряженность и доставляло беспокойство местным жителям. Сейчас в регионе на постоянной основе ведется работа по созданию инфраструктуры для проживания работников, в том числе — иностранцев», — сказал руководитель ГУРБ Московской области в ранге министра Кирилл Карасёв.