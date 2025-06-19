На должность главы округа Серпухов избран Алексей Шимко
Совет депутатов городского округа Серпухов избрал на должность главы муниципалитета Алексей Шимко. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Алексей Шимко, с февраля текущего года исполнявший обязанности главы округа, поблагодарил за доверие губернатора Московской области Андрея Воробьёва и членов серпуховского Совета депутатов и отметил главные задачи на новом посту.
«Ключевым является эффективное взаимодействие с жителями округа, чтобы понимать их потребности и оперативно решать вопросы, создание условий для развития Серпухова в качестве крупнейшего научного центра страны и создание комфортной среды для жизни и работы населения», — сказал Алексей Шимко.Новый глава округа родился 17 апреля 1983 года. Работал в Правовом управлении правительства Московской области и в Правовой инспекции аппарата Контрольно-счётной палаты Московской области. С 2019 по 2021 годы был заместителем министра физической культуры и спорта Подмосковья, а с 2021 по 2025 год — первым замминистра культуры и туризма региона.